31.01 11:57 В Кабинете министров Украины обсудили модернизацию «Укрпочты»



Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, передает Politeka. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что «Укрпочта», как организация, будет сохранена. «Мы видим, что рынок сегодня растет, а мы как государственный аппарат не берем в этом участия»,...

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29.01 19:04 Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения



С момента запуска пропускной системы на Донбассе при пересечении линии разграничения действуют две очереди – обычная и льготная. Однако четкой публичной регламентации льготной очереди не было. Мирные граждане, пересекающие линию разграничения, ориентировались на устные пояснения дежурных пограничников,...

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25.01 12:11 В Донецке захватили офис и оборудование компании Ахметова



Вооруженные люди заняли помещение филиала телеком-оператора Vega, принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову, в оккупированном Донецке. Об этом сообщается на сайте компании, пишет "Остров". "23 января 2017 в офис компании Vega (ЧАО «Фарлеп-Инвест») в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди....

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