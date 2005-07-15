25.01 12:11 В Донецке захватили офис и оборудование компании Ахметова



Вооруженные люди заняли помещение филиала телеком-оператора Vega, принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову, в оккупированном Донецке. Об этом сообщается на сайте компании, пишет "Остров". "23 января 2017 в офис компании Vega (ЧАО «Фарлеп-Инвест») в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди....

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11.01 23:05 Паспорта оккупированному Донбассу



Кабинет Министров намерен до апреля решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины украинцам, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей. Соответствующая норма содержится...

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30.12 21:29 На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме



В период Новогодних и Рождественских праздников все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. По ее данным, ограничения могут возникнуть лишь в случае обострения ситуации и...

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