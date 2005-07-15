На главную
Издается с июля 1973 года. Выходит 12 раз в месяц.   
 - Подписаться на RSS-канал » О нас     » Подписаться на газету     » Размещение рекламы
ПолитикаЭкономикаСоциумКультураФемидаЭкологияСпортПисьмаИсторияНаука
главные новости Донецка
Подробности проведения "Евровидения" в Киеве
31 января 2017
Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
29 января 2017
В Мариуполе откроют филиал киевского Центра сердца
28 января 2017
лента новостей
11:57В Кабинете министров Украины обсудили модернизацию «Укрпочты»
Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью »
10:00Подробности проведения "Евровидения" в Киеве
Организаторы объявили логотип и слоган "Евровидения-2017", которое »
21:16"Шахтер" в Португалии разгромил чемпиона Швеции "Норчепинга"
28 января "горняки" провели второй товарищеский поединок на сборе »
19:04Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
С момента запуска пропускной системы на Донбассе при пересечении линии »
22:39Донецкая таможня - существенный рост доходов
Внешнеторговый оборот Донецкой таможни в 2016 году составил »
20:53В Мариуполе откроют филиал киевского Центра сердца
В этом году для мариупольцев могут стать доступными уникальные »
23:14"Шахтер" отправился в Португалию на сбор
Донецкий "Шахтер" поехал на второй подготовительный сбор - в Португалию. »
12:11В Донецке захватили офис и оборудование компании Ахметова
Вооруженные люди заняли помещение филиала телеком-оператора »
11:52Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
Как сообщает Всеукраинская ассоциация переселенцев, лишиться »
14:44Украина за год собрала рекордные 66 миллионов тонн зерновых
Этот урожай является рекордным в истории Украины и на 5,9 млн тонн »
12:44Изменения в начислении пенсий с 1 января
В 2017 году пенсии увеличатся на 11% и вырастут дважды: с 1 »
17:40Бразильский полузащитник вернулся в «Шахтер»
Алан Патрик после более трех лет выступлений в чемпионате Бразилии »
23:42Новые правила вступительной кампании 2017. К чему готовиться абитуриентам Донбасса
В январе вступили в силу изменения в системе высшего образования »
21:40Тарифные квоты на импорт странами ЕС украинского меда на 2017 год уже исчерпаны.
Тарифные квоты на импорт странами ЕС украинского меда на 2017 год »
22:33В 2017 году украинцы будут отдыхать почти три месяца
Украинцы в 2017 году будут отдыхать 118 дней (вместе с выходными). »
23:05Паспорта оккупированному Донбассу
Кабинет Министров намерен до апреля решить вопрос о предоставлении »
22:11Лига Европы: "Шахтер" - "Сельта"
Донецкий "Шахтер" сыграет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с »
21:36Первый матч в 2017 году ХК «Донбасс» проведет в Дружковке с «Белым Барсом»
8 января на дружковской Ледовой арене "Альтаир" пройдет первый матч »
23:29Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
  Как сообщает БФ «Право на защиту», правительство внесло »
11:01В связи с непогодой. «Горячие линии» для водителей
В связи с непогодой Укравтодор напомнил водителям телефоны горячих »
опрос
Собираетесь ли вы покидать Донецк?
Нет, остаюсь здесь!
Да, в ближайшее время
Если только найду работу в другом городе
Уехал бы, но некуда
фоторепортажи
Митинг против запрета КПУ. 28 января 2016 года (9 фото)


Кролик под Радой. 11 декабря 2015 года (7 фото)


Митинги в Киеве. 17 декабря 2015 года (24 фото)
» все фоторепортажи
Форма обратной связи

Ваше имя: *
E-mail: *
Тема сообщения: *
Ваше сообщение: *
 
политика
В Кабинете министров Украины обсудили модернизацию «Укрпочты»
31.01 11:57  В Кабинете министров Украины обсудили модернизацию «Укрпочты»

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, передает Politeka. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что «Укрпочта», как организация, будет сохранена. «Мы видим, что рынок сегодня растет, а мы как государственный аппарат не берем в этом участия»,...

 
Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
29.01 19:04  Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения

С момента запуска пропускной системы на Донбассе при пересечении линии разграничения действуют две очереди – обычная и льготная. Однако четкой публичной регламентации льготной очереди не было. Мирные граждане, пересекающие линию разграничения, ориентировались на устные пояснения дежурных пограничников,...

 
В Донецке захватили офис и оборудование компании Ахметова
25.01 12:11  В Донецке захватили офис и оборудование компании Ахметова

Вооруженные люди заняли помещение филиала телеком-оператора Vega, принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову, в оккупированном Донецке. Об этом сообщается на сайте компании, пишет "Остров". "23 января 2017 в офис компании Vega (ЧАО «Фарлеп-Инвест») в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди....

 
Паспорта оккупированному Донбассу
11.01 23:05  Паспорта оккупированному Донбассу

Кабинет Министров намерен до апреля решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины украинцам, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей. Соответствующая норма содержится...

 
Экономика
28.01 22:39  Донецкая таможня - существенный рост доходов

Внешнеторговый оборот Донецкой таможни в 2016 году составил более 3,5 миллиарда долларов. Об этом в пятницу сообщили в Главном управлении ГФС в Донецкой области. «Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2016 года составил 3 млрд 582 млн долларов. При этом импортировано товаров на 629 млн...

 
16.01 14:44  Украина за год собрала рекордные 66 миллионов тонн зерновых

Этот урожай является рекордным в истории Украины и на 5,9 млн тонн больше, чем в 2015 году. В 2016 году были достигнуты максимальные за всю историю показатели урожайности Украинские аграрии в 2016 году установили исторический рекорд, собрав 66 млн тонн зерновых, что на 5,9 млн тонн больше, чем...

 
16.01 12:44  Изменения в начислении пенсий с 1 января

В 2017 году пенсии увеличатся на 11% и вырастут дважды: с 1 мая и с 1 декабря. Так, с мая минимальная пенсия составит 1312 грн, а с декабря эта цифра увеличится еще на 61 грн. Специалисты Мариуполя поясняют: для тех, кто ушел на заслуженный отдых раньше положенного срока, выплаты останутся прежними....

 
Культура
31.01 10:00  Подробности проведения "Евровидения" в Киеве

Организаторы объявили логотип и слоган "Евровидения-2017", которое состоится весной в Киеве. Об этом информирует пресс-служба "UA:первый". "Celebrate Diversity", что на украинском означает "Уважайте многообразие", - ключевой лозунг Евровидения-2017, которое состоится в Киеве. Оно хорошо дополняет творческий...

 
27.05 10:16  Отдых всей семьей в Шри-Ланке

Шри-Ланка с каждым годом привлекает все большее число туристов экзотической природой, песчаными пляжами, прозрачной водой и конечно достойным уровнем сервиса. Выбирайте удобный отдых для себя и своих близких. Поездка на этот экзотический курорт запомнится вам, вы будете возвращаться сюда снова...

 
23.05 10:01  Звуки романса в музее

В Донецком республиканском художественном музее состоялся концерт «Дворянский романс XIX века», в котором выступили артисты Донецкой государственной академической филармонии. Наверное, сложно найти человека, равнодушного к этому прекрасному музыкальному жанру. Ведущая концертной программы Элеонора...

 
Спорт
29.01 21:16  "Шахтер" в Португалии разгромил чемпиона Швеции "Норчепинга"

28 января "горняки" провели второй товарищеский поединок на сборе в Португалии. После ничьей с венской "Аустрией" (2-2), "Шахтер" буквально камня на камне не оставил от чемпионов Швеции - "Норчепинга". Игра завершилась со счетом 6-1 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Статистические...

 
25.01 23:14  "Шахтер" отправился в Португалию на сбор

Донецкий "Шахтер" поехал на второй подготовительный сбор - в Португалию. Об этом сообщили телеканалы "Футбол 1/2". Известно, что нападающий команды Филипп Будковский в Португалию не полетел. К полноценным тренировкам при этом вернется защитник Богдан Бутко, который ранее получил перелом кости на первом...

 
15.01 17:40  Бразильский полузащитник вернулся в «Шахтер»

Алан Патрик после более трех лет выступлений в чемпионате Бразилии вернулся в «Шахтер» и в интервью shakhtar.com поделился эмоциями и планами на будущее. – Алан, c возвращением в «Шахтер»! Какие чувства сейчас испытываешь? – Я очень счастлив вернуться и буду крайне мотивирован. Клуб верит в меня и...

 
Социум
28.01 20:53  В Мариуполе откроют филиал киевского Центра сердца

В этом году для мариупольцев могут стать доступными уникальные операции на сердце. Сократить количество инфарктов и тяжелых последствий сердечных заболеваний в Мариуполе – такую задачу ставит городской голова Вадим Бойченко. Уже проведен ряд встреч и подготовительных мероприятий, чтобы современный...

 
25.01 11:52  Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины

Как сообщает Всеукраинская ассоциация переселенцев, лишиться статуса внутренне перемещенного лица можно в следующих обстоятельствах: 1) Подача заявления об отказе от справки переселенца. 2) Совершение преступления. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного...

 
13.01 23:42  Новые правила вступительной кампании 2017. К чему готовиться абитуриентам Донбасса

В январе вступили в силу изменения в системе высшего образования Украины. «Вести» рассмотрели главные из них, и отметили плюсы и минусы, которые принесут студентам и абитуриентам эти нововведения. Зачем (рассказывает Олег Шаров, директор Департамента высшего образования МОН) Что это дает...

 
Экология
21.09 20:50  Финансирование для шести городов Донбасса

21 сентября, в Киеве, Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) заключила шесть новых договоров о мерах повышения энергоэффективности в городах подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Речь о Кременной (Луганщина), а также расположенных на Донетчине Доброполье, Славянске,...

 
10.08 12:21  Углегорская ТЭС возобновила работу

Углегорская ТЭС, которая была остановлена из-за обстрелов, после аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи напряжением 330 кВ Углегорская ТЭС-Донбасская №1 восстановила работу. Об этом сообщает пресс-служба ПАО...

 
18.06 10:26  Shell собирается «сворачивать» проект по добыче сланцевого газа в Донбассе

Британско-нидерландский концерн Royal Dutch Shell не исключает прекращение проекта по освоению месторождений сланцевого газа в Донбассе.  Как отметили в концерне, условия работы существенно изменились с тех пор, как был заключен договор с украинской государственной...

 
Письма
16.07 20:38  «Благотворительность - должна быть с тихим голосом. О системных проблемах – говорить громко, чтобы вас услышали». Ринат Ахметов.15.07.2005 г.

Этот девиз стал и остается «путеводной звездой» Рината Леонидовича.15 июля минуло  десять лет, как был создан благотворительный Фонд. И от актов доброй воли с последовательной стратегией социального развития участвует в устранении причин социальных проблем украинского общества. Практически это...

 
12.06 14:42  Дорогие читатели!

Газета "Вечерний Донецк" временно приостанавливает выпуск. Несмотря на то, что печатная версия вновь поступит в продажу и в почтовые ящики подписчиков не раньше конца июля, с вами по-прежнему остается электронная версия "Вечёрки". Дончанам  и жителям области, оформивших подписку на год,...

 
08.06 15:55  Вы, когда были ребенком, о чем мечтали?

Все мы родом из детства. К сожалению, ребячья клятва: "Если у меня будут дети, я никогда не буду их обижать, обманывать… (продолжать можно бесконечно долго)", с возрастом уходит на второй, третий план. И крайне редко, а чаще только раз в...

 

Новости партнёров - Join
загрузка...
Система Orphus
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Сtrl+Enter.





 
» архив новостей
печать версия для печати
реклама


погода
Погода
Погода в Донецке

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Макеевке

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Мариуполе

влажность:

давление:

ветер:

Погода по всей Украине
курс валют
Курсы валют на PROext
пресс-релизы
Лидер рынка электронного парения - Kangertech
Тренд замены обычных сигарет на электронные набирает свои обороты. »
Выбор спортивной обуви
Можно с уверенностью говорить о том, что кроссовки являются одним »
 



2008-2012 © ЗАО "Газета Вечерний Донецк" - Лучшая газета о товарах и услугах г. Донецка.
Использование любых материалов опубликованных на сайте,
разрешается при обязательной установке активной гиперссылки на сайт.
 Рейтинг сайтов LookMy.info Создание сайта Донецк - LookMy.info
на базе конструктора сайтов