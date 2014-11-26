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главные новости Донецка
Украина за год собрала рекордные 66 миллионов тонн зерновых
16 января 2017
Изменения в начислении пенсий с 1 января
16 января 2017
Новые правила вступительной кампании 2017. К чему готовиться абитуриентам Донбасса
13 января 2017
лента новостей
14:44Украина за год собрала рекордные 66 миллионов тонн зерновых
Этот урожай является рекордным в истории Украины и на 5,9 млн тонн »
12:44Изменения в начислении пенсий с 1 января
В 2017 году пенсии увеличатся на 11% и вырастут дважды: с 1 »
17:40Бразильский полузащитник вернулся в «Шахтер»
Алан Патрик после более трех лет выступлений в чемпионате Бразилии »
23:42Новые правила вступительной кампании 2017. К чему готовиться абитуриентам Донбасса
В январе вступили в силу изменения в системе высшего образования »
21:40Тарифные квоты на импорт странами ЕС украинского меда на 2017 год уже исчерпаны.
Тарифные квоты на импорт странами ЕС украинского меда на 2017 год »
22:33В 2017 году украинцы будут отдыхать почти три месяца
Украинцы в 2017 году будут отдыхать 118 дней (вместе с выходными). »
23:05Паспорта оккупированному Донбассу
Кабинет Министров намерен до апреля решить вопрос о предоставлении »
22:11Лига Европы: "Шахтер" - "Сельта"
Донецкий "Шахтер" сыграет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с »
21:36Первый матч в 2017 году ХК «Донбасс» проведет в Дружковке с «Белым Барсом»
8 января на дружковской Ледовой арене "Альтаир" пройдет первый матч »
23:29Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
  Как сообщает БФ «Право на защиту», правительство внесло »
11:01В связи с непогодой. «Горячие линии» для водителей
В связи с непогодой Укравтодор напомнил водителям телефоны горячих »
20:09Донецкие "моржи" отметили Новый год купанием в ледяной воде и горячим чаем
В Донецке любители здорового образа жизни не стали изменять »
17:11Болельщики "Шахтера" признали бразильского полузащитника Марлоса лучшим игроком года.
Болельщики горняков, ежемесячно определявшие лучшего футболиста в »
21:29На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме
В период Новогодних и Рождественских праздников все контрольные »
20:36Новые правила для переселенцев
Кабинет министров Украины установил необходимость физической идентификации »
12:14Укрзализныця назначила рекордное количество поездов на зимние праздники
На период новогодних и рождественских праздников Укрзализныця назначила »
21:26Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев
Кабинет министров Украины утвердил порядок обмена информацией между »
19:43В январе Штаб Ахметова доставит помощь в 94 села Донецкой области.
В январе 94 села и поселка Донецкой области получат гуманитарную »
20:13Разъяснение "НАК "Нафтогаз Украины"
Цвет пламени в газовой плите зависит вовсе не от состава газа, а от »
09:44В штабе Фонсеки рассказали, как складывается атмосфера в "Шахтере"
Экс-игрок донецкого "Шахтера" Игор Дуляй, который после завершения »
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фоторепортажи
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Митинги в Киеве. 17 декабря 2015 года (24 фото)
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политика
Паспорта оккупированному Донбассу
11.01 23:05  Паспорта оккупированному Донбассу

Кабинет Министров намерен до апреля решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины украинцам, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей. Соответствующая норма содержится...

 
На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме
30.12 21:29  На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме

В период Новогодних и Рождественских праздников все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. По ее данным, ограничения могут возникнуть лишь в случае обострения ситуации и...

 
Новые правила для переселенцев
30.12 20:36  Новые правила для переселенцев

Кабинет министров Украины установил необходимость физической идентификации вынужденных переселенцев-пенсионеров в Ощадбанке до получения ими платежной карты каждые 3 месяца, пишет delo.ua. Согласно постановлению №1028 от 28 декабря, правительство установило, что физическая идентификация клиента из числа...

 
Укрзализныця назначила рекордное количество поездов на зимние праздники
30.12 12:14  Укрзализныця назначила рекордное количество поездов на зимние праздники

На период новогодних и рождественских праздников Укрзализныця назначила уже 41 дополнительный поезд в различных направлениях. Это 233 дополнительных рейса и почти 310 тысяч мест. Об этом сообщает сайт железнодорожной компании. Новоназначенные поезда повезут пассажиров из Одессы во Львов, Черновцы, из...

 
Экономика
16.01 14:44  Украина за год собрала рекордные 66 миллионов тонн зерновых

Этот урожай является рекордным в истории Украины и на 5,9 млн тонн больше, чем в 2015 году. В 2016 году были достигнуты максимальные за всю историю показатели урожайности Украинские аграрии в 2016 году установили исторический рекорд, собрав 66 млн тонн зерновых, что на 5,9 млн тонн больше, чем...

 
16.01 12:44  Изменения в начислении пенсий с 1 января

В 2017 году пенсии увеличатся на 11% и вырастут дважды: с 1 мая и с 1 декабря. Так, с мая минимальная пенсия составит 1312 грн, а с декабря эта цифра увеличится еще на 61 грн. Специалисты Мариуполя поясняют: для тех, кто ушел на заслуженный отдых раньше положенного срока, выплаты останутся прежними....

 
13.01 21:40  Тарифные квоты на импорт странами ЕС украинского меда на 2017 год уже исчерпаны.

Тарифные квоты на импорт странами ЕС украинского меда на 2017 год уже исчерпаны. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, информирует пресс-служба ведомства. "Как и в прошлом году, украинская аграрная продукция пользуется большим...

 
Культура
27.05 10:16  Отдых всей семьей в Шри-Ланке

Шри-Ланка с каждым годом привлекает все большее число туристов экзотической природой, песчаными пляжами, прозрачной водой и конечно достойным уровнем сервиса. Выбирайте удобный отдых для себя и своих близких. Поездка на этот экзотический курорт запомнится вам, вы будете возвращаться сюда снова...

 
23.05 10:01  Звуки романса в музее

В Донецком республиканском художественном музее состоялся концерт «Дворянский романс XIX века», в котором выступили артисты Донецкой государственной академической филармонии. Наверное, сложно найти человека, равнодушного к этому прекрасному музыкальному жанру. Ведущая концертной программы Элеонора...

 
15.05 15:52  Украина победила на "Евровидении-2016"

В Стокгольме состоялся финал международного конкурса "Евровидение-2016". Конкурс прошел в 61-й раз и впервые был показан в США.   Победителем конкурса "Евровидение-2016" в Стокгольме стала Джамала.   Всего в финале принимали участие музыканты из 26 стран.   "Джамала выступила под...

 
Спорт
15.01 17:40  Бразильский полузащитник вернулся в «Шахтер»

Алан Патрик после более трех лет выступлений в чемпионате Бразилии вернулся в «Шахтер» и в интервью shakhtar.com поделился эмоциями и планами на будущее. – Алан, c возвращением в «Шахтер»! Какие чувства сейчас испытываешь? – Я очень счастлив вернуться и буду крайне мотивирован. Клуб верит в меня и...

 
09.01 22:11  Лига Европы: "Шахтер" - "Сельта"

Донецкий "Шахтер" сыграет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с испанской "Сельтой" в Харькове. Об этом написала в Фейсбуке председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная. "После активного спортивного прошлого года мы планируем для болельщиков спорта и всех харьковчан сделать ярким и 2017 год. Матчи...

 
07.01 21:36  Первый матч в 2017 году ХК «Донбасс» проведет в Дружковке с «Белым Барсом»

8 января на дружковской Ледовой арене "Альтаир" пройдет первый матч "Донбасса" в 2017 году. В рамках 29-го тура дончане примут белоцерковский "Белый Барс". Встреча начнется в 13:00. А в прямом эфире поединок покажет телеканал XSPORT. Также следить за ходом игры онлайн можно на странице спортивного...

 
Социум
13.01 23:42  Новые правила вступительной кампании 2017. К чему готовиться абитуриентам Донбасса

В январе вступили в силу изменения в системе высшего образования Украины. «Вести» рассмотрели главные из них, и отметили плюсы и минусы, которые принесут студентам и абитуриентам эти нововведения. Зачем (рассказывает Олег Шаров, директор Департамента высшего образования МОН) Что это дает...

 
12.01 22:33  В 2017 году украинцы будут отдыхать почти три месяца

Украинцы в 2017 году будут отдыхать 118 дней (вместе с выходными). Праздничные дни в этом году составят 28 дней, 13 из которых выпали на рабочие. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта. Кабмин Украины внес изменения в рабочие дни на майские праздники. Так, 8 и 9 мая будут выходными,...

 
06.01 23:29  Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только

  Как сообщает БФ «Право на защиту», правительство внесло изменения в ряд постановлений по учету и социальной защите внутренне перемещенных лиц. В частности, в Порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (постановление Кабинета Министров Украины...

 
Экология
21.09 20:50  Финансирование для шести городов Донбасса

21 сентября, в Киеве, Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) заключила шесть новых договоров о мерах повышения энергоэффективности в городах подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Речь о Кременной (Луганщина), а также расположенных на Донетчине Доброполье, Славянске,...

 
10.08 12:21  Углегорская ТЭС возобновила работу

Углегорская ТЭС, которая была остановлена из-за обстрелов, после аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи напряжением 330 кВ Углегорская ТЭС-Донбасская №1 восстановила работу. Об этом сообщает пресс-служба ПАО...

 
18.06 10:26  Shell собирается «сворачивать» проект по добыче сланцевого газа в Донбассе

Британско-нидерландский концерн Royal Dutch Shell не исключает прекращение проекта по освоению месторождений сланцевого газа в Донбассе.  Как отметили в концерне, условия работы существенно изменились с тех пор, как был заключен договор с украинской государственной...

 
Письма
16.07 20:38  «Благотворительность - должна быть с тихим голосом. О системных проблемах – говорить громко, чтобы вас услышали». Ринат Ахметов.15.07.2005 г.

Этот девиз стал и остается «путеводной звездой» Рината Леонидовича.15 июля минуло  десять лет, как был создан благотворительный Фонд. И от актов доброй воли с последовательной стратегией социального развития участвует в устранении причин социальных проблем украинского общества. Практически это...

 
12.06 14:42  Дорогие читатели!

Газета "Вечерний Донецк" временно приостанавливает выпуск. Несмотря на то, что печатная версия вновь поступит в продажу и в почтовые ящики подписчиков не раньше конца июля, с вами по-прежнему остается электронная версия "Вечёрки". Дончанам  и жителям области, оформивших подписку на год,...

 
08.06 15:55  Вы, когда были ребенком, о чем мечтали?

Все мы родом из детства. К сожалению, ребячья клятва: "Если у меня будут дети, я никогда не буду их обижать, обманывать… (продолжать можно бесконечно долго)", с возрастом уходит на второй, третий план. И крайне редко, а чаще только раз в...

 

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