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главные новости Донецка
Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
06 января 2017
В связи с непогодой. «Горячие линии» для водителей
06 января 2017
На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме
30 декабря 2016
лента новостей
23:29Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
  Как сообщает БФ «Право на защиту», правительство внесло »
11:01В связи с непогодой. «Горячие линии» для водителей
В связи с непогодой Укравтодор напомнил водителям телефоны горячих »
20:09Донецкие "моржи" отметили Новый год купанием в ледяной воде и горячим чаем
В Донецке любители здорового образа жизни не стали изменять »
17:11Болельщики "Шахтера" признали бразильского полузащитника Марлоса лучшим игроком года.
Болельщики горняков, ежемесячно определявшие лучшего футболиста в »
21:29На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме
В период Новогодних и Рождественских праздников все контрольные »
20:36Новые правила для переселенцев
Кабинет министров Украины установил необходимость физической идентификации »
12:14Укрзализныця назначила рекордное количество поездов на зимние праздники
На период новогодних и рождественских праздников Укрзализныця назначила »
21:26Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев
Кабинет министров Украины утвердил порядок обмена информацией между »
19:43В январе Штаб Ахметова доставит помощь в 94 села Донецкой области.
В январе 94 села и поселка Донецкой области получат гуманитарную »
20:13Разъяснение "НАК "Нафтогаз Украины"
Цвет пламени в газовой плите зависит вовсе не от состава газа, а от »
09:44В штабе Фонсеки рассказали, как складывается атмосфера в "Шахтере"
Экс-игрок донецкого "Шахтера" Игор Дуляй, который после завершения »
16:14Средняя зарплата в Донецкой области
В январе – октябре 2016 года в Донецкой области среднемесячная »
15:00Нацбанк продлил ограничения на валютном рынке
Национальный банк Украины продлил действующие временные ограничения »
14:26ЕС назвал реформы в Украине беспрецедентными
Украина осуществила беспрецедентные реформы в сфере экономики и политики »
22:17Гуманитарный штаб Рината Ахметова – крупнейшая гуманитарная миссия в Украине
И это подтверждено неоспоримыми фактами: на 20 декабря 2016 года Штаб »
20:19Что будет с субсидиями…
В связи с повышением минимальных заработных плат граждане не »
23:15В 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграет с испанской «Сельтой»
Сегодня, 12 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 »
22:02"Шахтер" победил "Динамо"
Команды провели самый яркий матч в украинском футбольном сезоне. Донецкий »
23:47Поездов на Донбасс станет ходить больше
С 11 декабря на Донбасс курсирует новый поезд № 234/233 «Хмельницкий, »
20:14Груповой этап Лиги Европы
По итогам группового этапа Лиги Европы УЕФА определились все участники »
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политика
На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме
30.12 21:29  На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме

В период Новогодних и Рождественских праздников все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. По ее данным, ограничения могут возникнуть лишь в случае обострения ситуации и...

 
Новые правила для переселенцев
30.12 20:36  Новые правила для переселенцев

Кабинет министров Украины установил необходимость физической идентификации вынужденных переселенцев-пенсионеров в Ощадбанке до получения ими платежной карты каждые 3 месяца, пишет delo.ua. Согласно постановлению №1028 от 28 декабря, правительство установило, что физическая идентификация клиента из числа...

 
Укрзализныця назначила рекордное количество поездов на зимние праздники
30.12 12:14  Укрзализныця назначила рекордное количество поездов на зимние праздники

На период новогодних и рождественских праздников Укрзализныця назначила уже 41 дополнительный поезд в различных направлениях. Это 233 дополнительных рейса и почти 310 тысяч мест. Об этом сообщает сайт железнодорожной компании. Новоназначенные поезда повезут пассажиров из Одессы во Львов, Черновцы, из...

 
Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев
29.12 21:26  Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев

Кабинет министров Украины утвердил порядок обмена информацией между Государственной пограничной службой и Министерством социальной политики относительно выезда переселенцев за границу или перемещения на временно оккупированные территории. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает...

 
Экономика
25.12 16:14  Средняя зарплата в Донецкой области

В январе – октябре 2016 года в Донецкой области среднемесячная номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений и организаций (с численностью занятых 10 и больше человек) составила в области 5970 грн. По сравнению с январем – октябрем 2015 года показатель возрос на...

 
23.12 15:00  Нацбанк продлил ограничения на валютном рынке

Национальный банк Украины продлил действующие временные ограничения на денежно-кредитном и валютном рынках в связи с наличием рисков для ценовой и финансовой стабильности. Как сообщили в пресс-службе финорегулятора, НБУ оставил в числе действующих такие ограничения: покупка наличной валюты физическими...

 
06.12 14:53  В Украине выросли минимальные зарплаты

В Украине вступил в силу закон, повышающий прожиточный минимум до 1544 гривен, а месячную минимальную заработную плату – до 1600 гривен вместо 1550 гривен. В силу также вступило постановление Кабмина, увеличивающее должностные оклады работникам учреждений, заведений и организаций отдельных...

 
Культура
27.05 10:16  Отдых всей семьей в Шри-Ланке

Шри-Ланка с каждым годом привлекает все большее число туристов экзотической природой, песчаными пляжами, прозрачной водой и конечно достойным уровнем сервиса. Выбирайте удобный отдых для себя и своих близких. Поездка на этот экзотический курорт запомнится вам, вы будете возвращаться сюда снова...

 
23.05 10:01  Звуки романса в музее

В Донецком республиканском художественном музее состоялся концерт «Дворянский романс XIX века», в котором выступили артисты Донецкой государственной академической филармонии. Наверное, сложно найти человека, равнодушного к этому прекрасному музыкальному жанру. Ведущая концертной программы Элеонора...

 
15.05 15:52  Украина победила на "Евровидении-2016"

В Стокгольме состоялся финал международного конкурса "Евровидение-2016". Конкурс прошел в 61-й раз и впервые был показан в США.   Победителем конкурса "Евровидение-2016" в Стокгольме стала Джамала.   Всего в финале принимали участие музыканты из 26 стран.   "Джамала выступила под...

 
Спорт
31.12 17:11  Болельщики "Шахтера" признали бразильского полузащитника Марлоса лучшим игроком года.

Болельщики горняков, ежемесячно определявшие лучшего футболиста в составе "Шахтера", подвели итоги уходящего года. Основная борьба за первое место развернулась между двумя полузащитниками – Виктором Коваленко и Марлосом. Оба на протяжении года трижды признавались лучшими футболистами месяца, при...

 
28.12 09:44  В штабе Фонсеки рассказали, как складывается атмосфера в "Шахтере"

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Игор Дуляй, который после завершения футбольного пути работал ассистентом у Мигеля Кардосо в дубле "горняков", а ныне трудится на благо первой команды, поделился своими впечатлениями после прихода португальского специалиста на пост рулевого. По словам Дуляя, с Фонсекой...

 
12.12 23:15  В 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграет с испанской «Сельтой»

Сегодня, 12 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. ФК «Шахтер» на этой стадии турнира встретится с «Сельтой» (Виго, Испания). Матчи пройдут 16 и 23 февраля. Первый поединок «Шахтер» сыграет в гостях. Все пары 1/16 финала: «Атлетик» (Испания) –...

 
Социум
06.01 23:29  Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только

  Как сообщает БФ «Право на защиту», правительство внесло изменения в ряд постановлений по учету и социальной защите внутренне перемещенных лиц. В частности, в Порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (постановление Кабинета Министров Украины...

 
06.01 11:01  В связи с непогодой. «Горячие линии» для водителей

В связи с непогодой Укравтодор напомнил водителям телефоны горячих линий в регионах, куда следует звонить в случае нештатной ситуации в дороге. Соответствующая информация размещена на сайте "Укравтодора". "Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге, позвоните дежурному в вашей области. Вам...

 
02.01 20:09  Донецкие "моржи" отметили Новый год купанием в ледяной воде и горячим чаем

В Донецке любители здорового образа жизни не стали изменять традициям - после новогодней ночи встречать первый день наступившего года купанием в проруби. И на сей раз на лодочной станции второго городского пруда дончане купались несмотря на температуру воздуха (-11С) и воды (+3С), а затем согревались...

 
Экология
21.09 20:50  Финансирование для шести городов Донбасса

21 сентября, в Киеве, Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) заключила шесть новых договоров о мерах повышения энергоэффективности в городах подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Речь о Кременной (Луганщина), а также расположенных на Донетчине Доброполье, Славянске,...

 
10.08 12:21  Углегорская ТЭС возобновила работу

Углегорская ТЭС, которая была остановлена из-за обстрелов, после аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи напряжением 330 кВ Углегорская ТЭС-Донбасская №1 восстановила работу. Об этом сообщает пресс-служба ПАО...

 
18.06 10:26  Shell собирается «сворачивать» проект по добыче сланцевого газа в Донбассе

Британско-нидерландский концерн Royal Dutch Shell не исключает прекращение проекта по освоению месторождений сланцевого газа в Донбассе.  Как отметили в концерне, условия работы существенно изменились с тех пор, как был заключен договор с украинской государственной...

 
Письма
16.07 20:38  «Благотворительность - должна быть с тихим голосом. О системных проблемах – говорить громко, чтобы вас услышали». Ринат Ахметов.15.07.2005 г.

Этот девиз стал и остается «путеводной звездой» Рината Леонидовича.15 июля минуло  десять лет, как был создан благотворительный Фонд. И от актов доброй воли с последовательной стратегией социального развития участвует в устранении причин социальных проблем украинского общества. Практически это...

 
12.06 14:42  Дорогие читатели!

Газета "Вечерний Донецк" временно приостанавливает выпуск. Несмотря на то, что печатная версия вновь поступит в продажу и в почтовые ящики подписчиков не раньше конца июля, с вами по-прежнему остается электронная версия "Вечёрки". Дончанам  и жителям области, оформивших подписку на год,...

 
08.06 15:55  Вы, когда были ребенком, о чем мечтали?

Все мы родом из детства. К сожалению, ребячья клятва: "Если у меня будут дети, я никогда не буду их обижать, обманывать… (продолжать можно бесконечно долго)", с возрастом уходит на второй, третий план. И крайне редко, а чаще только раз в...

 

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