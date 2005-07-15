Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, передает Politeka.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что «Укрпочта», как организация, будет сохранена. «Мы видим, что рынок сегодня растет, а мы как государственный аппарат не берем в этом участия»,...
С момента запуска пропускной системы на Донбассе при пересечении линии разграничения действуют две очереди – обычная и льготная. Однако четкой публичной регламентации льготной очереди не было. Мирные граждане, пересекающие линию разграничения, ориентировались на устные пояснения дежурных пограничников,...
Вооруженные люди заняли помещение филиала телеком-оператора Vega, принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову, в оккупированном Донецке. Об этом сообщается на сайте компании, пишет "Остров".
"23 января 2017 в офис компании Vega (ЧАО «Фарлеп-Инвест») в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди....
Кабинет Министров намерен до апреля решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины украинцам, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.
Соответствующая норма содержится...