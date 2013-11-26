30.12 21:29 На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме



В период Новогодних и Рождественских праздников все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. По ее данным, ограничения могут возникнуть лишь в случае обострения ситуации и...

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30.12 20:36 Новые правила для переселенцев



Кабинет министров Украины установил необходимость физической идентификации вынужденных переселенцев-пенсионеров в Ощадбанке до получения ими платежной карты каждые 3 месяца, пишет delo.ua. Согласно постановлению №1028 от 28 декабря, правительство установило, что физическая идентификация клиента из числа...

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30.12 12:14 Укрзализныця назначила рекордное количество поездов на зимние праздники



На период новогодних и рождественских праздников Укрзализныця назначила уже 41 дополнительный поезд в различных направлениях. Это 233 дополнительных рейса и почти 310 тысяч мест. Об этом сообщает сайт железнодорожной компании. Новоназначенные поезда повезут пассажиров из Одессы во Львов, Черновцы, из...

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