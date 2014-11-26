11.01 23:05 Паспорта оккупированному Донбассу



Кабинет Министров намерен до апреля решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины украинцам, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей. Соответствующая норма содержится...

подробнее »



30.12 21:29 На Новый год и Рождество все пункты пропуска на Донбассе будут работать в штатном режиме



В период Новогодних и Рождественских праздников все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. По ее данным, ограничения могут возникнуть лишь в случае обострения ситуации и...

подробнее »



30.12 20:36 Новые правила для переселенцев



Кабинет министров Украины установил необходимость физической идентификации вынужденных переселенцев-пенсионеров в Ощадбанке до получения ими платежной карты каждые 3 месяца, пишет delo.ua. Согласно постановлению №1028 от 28 декабря, правительство установило, что физическая идентификация клиента из числа...

подробнее »

