Кабинет Министров намерен до апреля решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины украинцам, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.
Соответствующая норма содержится...
В период Новогодних и Рождественских праздников все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
По ее данным, ограничения могут возникнуть лишь в случае обострения ситуации и...
Кабинет министров Украины установил необходимость физической идентификации вынужденных переселенцев-пенсионеров в Ощадбанке до получения ими платежной карты каждые 3 месяца, пишет delo.ua.
Согласно постановлению №1028 от 28 декабря, правительство установило, что физическая идентификация клиента из числа...
На период новогодних и рождественских праздников Укрзализныця назначила уже 41 дополнительный поезд в различных направлениях. Это 233 дополнительных рейса и почти 310 тысяч мест. Об этом сообщает сайт железнодорожной компании.
Новоназначенные поезда повезут пассажиров из Одессы во Львов, Черновцы, из...