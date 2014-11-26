В период Новогодних и Рождественских праздников все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
По ее данным, ограничения могут возникнуть лишь в случае обострения ситуации и...
Кабинет министров Украины установил необходимость физической идентификации вынужденных переселенцев-пенсионеров в Ощадбанке до получения ими платежной карты каждые 3 месяца, пишет delo.ua.
Согласно постановлению №1028 от 28 декабря, правительство установило, что физическая идентификация клиента из числа...
На период новогодних и рождественских праздников Укрзализныця назначила уже 41 дополнительный поезд в различных направлениях. Это 233 дополнительных рейса и почти 310 тысяч мест. Об этом сообщает сайт железнодорожной компании.
Новоназначенные поезда повезут пассажиров из Одессы во Львов, Черновцы, из...
Кабинет министров Украины утвердил порядок обмена информацией между Государственной пограничной службой и Министерством социальной политики относительно выезда переселенцев за границу или перемещения на временно оккупированные территории.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает...